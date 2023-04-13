AKP Antalya Milletvekili adayı Mustafa Köse kimdir? Mustafa Köse kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:46

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Antalya milletvekili adaylarından biri de Mustafa Köse oldu. Mustafa Köse'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MUSTAFA KÖSE KİMDİR?

Mustafa Köse, 27 Haziran 1977 tarihinde Süleyman Bey ve Emin Hanım'ın çocuğu olarak İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukat olarak çalıştı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Yeryüzü Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

MUSTAFA KÖSE ÖZEL YAŞAMI

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Köse, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MUSTAFA KÖSE SİYASİ YAŞAMI

Siyasi kariyerine AKP'de başlayan Mustafa Köse, AKP Antalya Gençlik Kolları'nda İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Haziran 2006 tarihinde yapılan kongrede İl Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İl Yönetim Kurulu üyesi olarak eğitim çalışmalarında görev aldı. 2007 yılında Hüseyin Samani'nin il başkanlığına atanmasının ardından Teşkilat Başkanlığı görevine başladı. Şubat 2011 tarihinde Hüseyin Samani'nin milletvekili adaylığı için istifa etmesi üzerine Genel Merkez tarafından İl Başkanı olarak görevlendirildi. 10 Haziran 2012 tarihinde yapılan 4. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığı görevine seçildi. 11 Ocak 2015 tarihinde Köse, milletvekilliği adaylığı için Antalya İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifasının ardından Köse, hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olabilmek için gerekli olan 276 sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Antalya milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Antalya milletvekili olarak meclise giren Mustafa Köse, günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesidir. Brezilya Dostluk Grubu Başkanı olan Köse, MKYK Üyesi seçilmeden önce AKP Grup Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürdü.