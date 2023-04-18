AKP Bursa milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:30

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bursa 1. Bölge ve Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi...

AKP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EFKAN ALA

REFİK ÖZEN

AHMET KILIÇ

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

MUSTAFA YAVUZ

AHMET YILDIZ

İRFAN AKKAYA

ÖMER FARUK TEMİZTÜRK

SEMİH PEKSERT

MİHRİMAH KOCABIYIK

AKP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA VARANK

AYHAN SALMAN

OSMAN MESTEN

EMEL GÖZÜKARA DURMAZ

MUHAMMET MÜFİT AYDIN

MUSTAFA YILDIRIM

FUAT ALPASLAN

SÜLEYMAN ÇELİK

ASUMAN AKÇAY SAKALLI

MUSTAFA KAYA