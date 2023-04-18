AKP Bursa milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bursa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bursa milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bursa 1. Bölge ve Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi...
AKP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EFKAN ALA
REFİK ÖZEN
AHMET KILIÇ
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
MUSTAFA YAVUZ
AHMET YILDIZ
İRFAN AKKAYA
ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
SEMİH PEKSERT
MİHRİMAH KOCABIYIK
AKP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA VARANK
AYHAN SALMAN
OSMAN MESTEN
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
MUSTAFA YILDIRIM
FUAT ALPASLAN
SÜLEYMAN ÇELİK
ASUMAN AKÇAY SAKALLI
MUSTAFA KAYA
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