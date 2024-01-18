Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:11

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar oldu. Peki, AKP Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar kimdir? Yunus Baydar kaç yaşında, nereli?

YUNUS BAYDAR KİMDİR?

1976 yılında Ardahan'ın Yanlızçam köyünde dünyaya gelen Yunus Baydar, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu köyde tamamladı. Lise eğitimine Bursa'nın Orhanlı Lisesi'nde devam eden Baydar, 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine başladı. 1998 yılında fakülteden mezun olan Baydar, Ardahan merkezde 15 yıl boyunca serbest veteriner hekim olarak çalıştı.

2009 yerel seçimlerinde AKP'den merkez ilçe birinci sıra adayı olarak İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Baydar, siyasi kariyerine adım attı. 2010 yılında İl Başkanı olarak atanan Baydar, 2012'de yapılan il kongresinde yeniden İl Başkanlığına seçildi.

YUNUS BAYDAR EVLİ Mİ?

Baydar, evli ve bir kız, iki erkek çocuğu babasıdır.