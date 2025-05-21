AKP, Bahçeli'nin komisyon önerisine temkinli mi yaklaşıyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK’nin feshi sonrası Meclis’te 100 üyeli bir komisyon kurulması yönündeki çağrısı siyasette yeni bir tartışmayı başlattı. AKP kulislerinde, önerilen komisyon yapısının işlevselliği ve kapsamına dair çekinceler gündeme gelirken, komisyonun zamanlaması ve yetki sınırları da tartışılıyor.

MİT BAĞLANTILI KOMİSYON İDDİASI

Türkiye gazetesinin haberine göre, Bahçeli’nin önerdiği komisyonun silahların tesliminin ardından MİT gözetiminde kurulması planlanıyor. Gazete, sürecin Eylül ayına kadar tamamlanmasının ve 1 Ekim'de Meclis'in açılışıyla birlikte komisyonun devreye girmesinin beklendiğini yazdı. Haberde ayrıca, komisyonun anayasa değişikliği gibi kritik başlıklarla da ilgileneceği belirtildi.

AKP’DE ‘GERÇEKÇİLİK’ ENDİŞESİ

Nefes gazetesinden Nuray Babacan’a göre, AKP içerisinde 16 partiden oluşacak 100 kişilik bir komisyonun uygulanabilir olmadığı görüşü ağırlık kazanıyor. AKP, daha sınırlı ve süreci yönlendirecek bir yapıya sıcak bakıyor. Babacan’ın aktardığına göre, Bahçeli’nin önerisinin değerlendirildiği ancak yapısının yeniden ele alınabileceği konuşuluyor.

SAHADA TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI İDDİASI

Sahada, PKK’nin belirlenen bölgelerden çekilmesi ve silahların teslimine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildiriliyor. Suriye’de ise YPG kontrolündeki bölgelerle ilgili Türk heyetinin teknik düzeyde hazırlık yaptığı öne sürülüyor.

SELVİ: KOMİSYON İÇİN ZAMANLAMA BELİRLEYİCİ

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP cephesinde komisyonun silahların teslimi ve fesih süreci tamamlandıktan sonra kurulmasının daha uygun olacağı görüşünün hâkim olduğunu aktardı.

SİYASİ DESTEK VE ÇEKİNCELER

Bahçeli’nin önerisine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de komisyon fikrinin savunucusu olduklarını açıkladı. Ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, silahların hâlâ gündemde olduğu bir ortamda Meclis sürecinin başlatılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

KURTULMUŞ: 'TBMM GEREKİRSE DEVREYE GİRER'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, terör örgütünün silah bıraktığına dair net bir kamuoyu algısı oluştuktan sonra, siyasi müzakere sürecinin Meclis’te yürütülebileceğini söyledi. Mevcut yasal çerçevenin, böyle bir komisyonun kurulmasına engel teşkil etmeyeceğini de belirtti.