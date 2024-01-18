AKP Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan kimdir? Adil Sebati Ceylan kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Batman Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan olarak duyuruldu. Peki, AKP Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan kimdir? Adil Sebati Ceylan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:21
AKP Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan kimdir? Adil Sebati Ceylan kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan oldu. Peki, AKP Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan kimdir? Adil Sebati Ceylan kaç yaşında, nereli?

ADİL SEBATİ CEYLAN KİMDİR?

Adil Sebati Ceylan, 1978 yılında Batman'da dünyaya geldi. Farklı şirketlerde proje mühendisi yöneticisi olarak çalıştı. 2012 yılında Gerzan - Kozluk Sulama Birliği Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır.


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