AKP Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş kimdir? Mete Memiş kaç yaşında? Mete Memiş ne iş yapıyor?
Mete Memiş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AKP Bayburt Belediye Başkan adayı oldu.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Bayburt Belediye Başkan adayını Mete Memiş olarak duyurdu. Yerel seçimlerde Bayburt'tan aday olan Mete Memiş'in hayatı merak edildi.
METE MEMİŞ KİMDİR?
1964 yılında Bayburt’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünü tamamladı.AK Parti'nin kuruluş aşamasında Bayburt İl Teşkilatı'nın yapılanmasına katkı sağladı.
2002 Genel Seçimleri'nde AKP Bayburt Milletvekili Aday Adayı oldu. 30 Mart 2014 Bayburt Belediye Başkanı seçildi.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
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