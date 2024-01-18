AKP Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık kimdir? Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Amasya Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık olarak duyuruldu. Peki, AKP Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık kimdir? Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:17
AKP Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık kimdir? Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık oldu. Peki, AKP Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık kimdir? Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli?

MEHMET UYANIK KİMDİR?

1958 yılında Ziyaret Kasabası’nda dünyaya geldi. İlkokulu Ziyaret Kasabası’nda okudu. Lise öğrenimini Amasya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde tamamladı. Ayrıca 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. İzmir, Gümüşhane ve Amasya illerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.1992 yılında Amasya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı’na atandı.1993-1998 yılları arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yürüttü. 02-02-1998 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak atandı. 11-01-1999 tarihinde Ziyaret Kasabası Belediye Başkanlığı’na aday olmak için Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü’ndeki Şube Müdürlüğü görevinden istifa etti. 1999-2009 yılları arasında Ziyaret Belediye Başkanlığı yaptı.2009 Mahalli seçimlerinde aday olmadı.30.03.2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Ziyaret Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.


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