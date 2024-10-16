AKP Bayraklı meclis üyesinin kurbanları suçlayan ifadelerine tepki çığ gibi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, kadın cinayetlerine ilişkin “Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur” sözleri büyük tepki çekti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Dün ise Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “konuşmasının partisine ve şahsına zarar vermek maksadıyla paylaşıldığını öne sürerek partisinin zarar görmemesi adına” istifa ettiğini duyurdu.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Gökçe Gökçen, “Öldürülen Özgecan mı suçlu, iş görüşmesine giden Aslıhan Sinem Çiçek mi suçlu, katledilen Narin mi suçlu? 31 Mart öncesinde İzmir’de parti logolarını saklayarak oy peşinde koştular. Seçim sonrasında kadın katillerinin zihniyetine sarıldılar. İstanbul Sözleşmesi’ni feshedip katillere, hayvan katliamı yasası çıkarıp hayvan öldürenlere cesaret verdiler. Biz bu anlayışı tam tersine çevireceğiz, kadınlar olarak insanca yaşayacağız’’ dedi.

Sevda Erdan Kılıç ise “Kadınlar ve çocuklar her gün bir erkek tarafından katledilirken, tacize ve tecavüze uğrarken AKP Bayraklı meclis üyesi ‘öldürenler kadar ölenler de suçludur’ diyor. Bu sözler cinayetleri, tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran, şiddeti normalleştiren söylemlerdir ve kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

‘SUÇLU KENDİ PARTİSİ’

Kılıç, “Daha bir kaç gün önce kendi ilçesindeki okulda sekiz yaşındaki kız çocuğu tacize uğradı. Yine bir kaç gün önce iki kadın katledildi. Çuval içinde küçücük bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin’in katili 1.5 aydır bulunamadı. Şehrin göbeğinde bir kadına tecavüz etmeye kalktılar. Peki bu kadınların ve çocukların suçları neydi? Yanlış zamanda yanlış yerde olmak mı? Yoksa 22 yıllık iktidarları boyunca kadınlara ve çocuklara yapılan her türlü şiddete göz yummaları mı? En büyük suçlu mensubu olduğu partidir. Özellikle de böyle bir kadın düşmanını meclis üyesi yaptıkları için suçludurlar” ifadelerini kullandı.

‘ENDİŞE VERİCİ’

Öte yandan TİP İzmir İl Yöneticisi Selda Salman, Bayraklı Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. İBB Meclisi’nin AKP’li üyesi Işıl İlgin Oktay ve İzmir Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in açıklamalarının da son derece endişe verici olduğunu vurguladı. Oktay, önceki gün yaptığı konuşmada Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile ilgili “İntihar eden failin madde bağımlısı olduğu, ruhsal problemlerinin olduğu hatta öldürülen evlatlarımızın nevrotik flört ilişkisinin olduğu ve hatta İkbal kızımızın da bir yıl kadar önce intihara teşebbüste bulundukları bilgisi de soruşturma dosyasına girmiştir” demişti.

KADINLAR ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYOR



CHP İzmir İl Kadın Kolları, kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekmek için 11 gün sürecek “Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor” eylemine dün başladı. Yürüyüş Selçuk’tan başlayarak Torbalı, Menderes, Gaziemir, Buca, Bornova-Tire-Bayraklı, Karşıyaka- Tire- Çiğli, Menemen, Aliağa, Bergama-Tire-Kınık, Karabağlar-Tire-Konak istikametinde gerçekleştirilecek.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, 2024’ün ilk dokuz ayında 315 kadının erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması gerektiğini vurguladı.