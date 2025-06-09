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AKP bayram sonrası kampa giriyor: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

AKP bayram sonrası kampa giriyor: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

9.06.2025 15:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP bayram sonrası kampa giriyor: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

AKP bayram sonrasında Kızılcahamam'da il başkanları ve milletvekilleri ile kamp düzenleyecek. Kampa AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Peki gündemde hangi başlıklar olacak?

AKP bayram sonrasında Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla il başkanları kampı yapacak. Temmuz ayının 2. haftasında ise milletvekilleri kampı olacak.

AKP'de 22-23-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

Kamplara AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Programın açılış ve kapanış konuşmasını Erdoğan yapacak.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA SUNUMLAR YAPILACAK

Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup çalışmaları, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak.

Ele alınacak başlıklar arasında "yeni süreç" ve "yeni anayasa çalışmaları" olacak.

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