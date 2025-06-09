AKP bayram sonrası kampa giriyor: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

AKP bayram sonrasında Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın katılımıyla il başkanları kampı yapacak. Temmuz ayının 2. haftasında
ise milletvekilleri kampı olacak.
AKP'de 22-23-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-12-13
Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.
Kamplara AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Programın açılış ve kapanış konuşmasını
Erdoğan yapacak.
ÇEŞİTLİ ALANLARDA SUNUMLAR YAPILACAK
Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup
çalışmaları, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika,
sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak.
Ele alınacak başlıklar arasında "yeni süreç" ve
"yeni anayasa çalışmaları" olacak.