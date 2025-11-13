AKP Bayrampaşa'da durmuyor: Kediye de 'kayyum' atandı!

Bayrampaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra 17 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan Mutlu yerine, yapılan ikinci seçimde AKP'li İbrahim Akın Başkan Vekili oldu.

Bunun ardından AKP'li Akın, belediyenin sosyal medya hesaplarından Hasan Mutlu'yu takibi bıraktırıp fotoğraflarının olduğu paylaşımları sildirdi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Deniz Uykan sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"KEDİMİZ BULUT’A DA KAYYIM ATANDI.

Bayrampaşa’mızda karanlık zihniyet hızını alamıyor.

Belediyemizin kedisi Bulut’a da kayyım atandı. Yerine Belediye başkan vekilinin, kedivekili olarak “Duman” atandı.

Bulut’umuz görevden uzaklaştırıldı.

En kısa zaman da yine Hasan Mutlu Başkanımızla Bulut’un Bayrampaşa Halkını karşılayacağı günler gelecek"