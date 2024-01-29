AKP 'birinci' sırada çıkmıştı: CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı

CHP, yerel seçimler için YSK Başkanlığı'nda yapılan kura çekiminde AKP'nin 1. sırada çıkmasına ilişkin itirazda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:14
AKP 'birinci' sırada çıkmıştı: CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri için yapılan kura çekiminde AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığı'nda parti temsilcilerinin katılımıyla 27 Ocak'ta kura çekimi yapılmıştı.

Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilmişti. Seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.

AKP 1. SIRA, CHP, 18. SIRA

Kuraya göre; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada çıkmıştı.

Kuradaki oy pusulasında partiler şöyle sıralanmıştı:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi (BBP)

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi (YRP)

9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)

15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti (DP)

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi


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