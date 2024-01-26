Evinin önüne şiddet gördüğü iddiasıyla barikat kuran Dilek Acu'nun davası görüldü: Duruşma 2 Nisan'a ertelendi

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

İstanbul’da ikamet eden Dilek Acu, birlikte yaşadığı Ahmet Çelik’in kendisine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla evine demir kapı yaptırarak barikat kurmuştu. Olayı kanıtlamak için evine kamera taktıran Acu'nun kurduğu kameraların Çelik tarafından kırıldığı iddia edildi. Çelik hakkında ‘Israrlı takip’ ‘tehdit’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından açılan davanın ikinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 2 Nisan tarihine ertelendi.

Dosyada gizlilik kararı olmamasına karşın duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada Dilek Acu, “Beni ölümle tehdit eden, evimin önündeki kameraları kıran ayrıca sürekli beni ısrarla takip eden ve evime zorla girerek konut dokunulmazlığını ihlal eden sanıktan şikayetçiyim” dedi. Acu’nun avukatlarından Serenay Yaman ise, “Sanık müvekkilimin evine gelerek tehditlerde bulunmuştur, bu da sanığın saplantılı olduğunu ve olayın vehametini göstermektedir. Koruma kararına rağmen müvekkile bıçak gösterip tehdit etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘KALACAK BİR EVİM BİLE YOK’

Duruşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Acu, “Sanık ilk başlarda evimin etrafında geziniyordu, birkaç kez girişimde bulundu o zamanlar kadına şiddet olaylarında ağır cezalar verildiğinden korkuyordu, evimin önüne kadar gelip gidiyordu. Ben birçok kez şikayet ettim. Sonra baktı ki hiçbir bir şey olmuyor tutuklanmıyor eylemlerine devam etti. ‘Ben seni öldürürüm bana kimse engel olamaz seni de bu evi de yakarım’ diye tehdit edip beni evimden etti. Benim şu an kalacak bir evim bile yok. Adaletin geç işlemesinden dolayı mağdurum” dedi.

‘MÜVEKKİLİMİZİN HAYATI TEHLİKE ALTINDA’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına dosyayı takip eden avukat Fulya Gökkaya, avukat Serenay Yaman ve avukat Sevda Demirtaş ise “İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyanın bugünkü duruşmasında mahkemeden sanığın tutuklanması yönünde talepte bulunduk. Ancak savcı mütalaası ile birlikte katalog suç olmaması gerekçesiyle talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Ancak dikkat çekmek isteriz ki sanık hakkında müvekkilimize karşı ısrarlı takip, ölümle tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarını işlediği gerekçesiyle açılmış birden fazla dosya ve sayısız koruma tedbiri, zorlama hapsi kararları var. Bu kararların infaz edilmemesi, gecikmiş infaz sebepleri sanığı daha da cesaretlendirmektedir. Sanığın serbest kaldığı her gün müvekkilin ve çocuğunun hayatı tehlikede altındadır” dedi.