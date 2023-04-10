AKP Çanakkale Milletvekili adayı Ayhan Gider kimdir? Ayhan Gider kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:46

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Çanakkale milletvekili adaylarından biri de Ayhan Gider oldu. Ayhan Gider'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AYHAN GİDER KİMDİR?

Ayhan Gider, 10 Haziran 1969 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde Mustafa ve Mediha Gider çiftinin çocuğu olarak doğdu.

1987 yılında Bursa Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesinden Ziraat Teknisyeni olarak bitirdi. Aynı yıl Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. Ardından 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu ve Mühendis olarak Çanakkale Valiliği emrine atandı. Aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne İlçe Müdürü olarak atandı. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu.

Ayhan Gider, ilk defa Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çanakkale milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Komisyonu Katip Üyesi ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesiydi.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den Çanakkale belediye başkan adayı oldu. Seçimi Ülgür Gökhan'ın ardından 2. sırada tamamladı.











