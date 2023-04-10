AKP'nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin kimdir? Nisa Alptekin kaç yaşında?
14 Mayıs Genel Seçimlerine yaklaşırken, AKP'nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin oldu. Peki, AKP'nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin kimdir? Nisa Alptekin kaç yaşında?
Seçimlere günler kala, partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. AKP'nin milletvekili adayları listesinde İzmir 1. bölge 10. sırada olan Nisa Alptekin gündem oldu. Genç yaştaki Nisa Alptekin'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''AKP'nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin kimdir? Nisa Alptekin kaç yaşında?'' soruları sıkça aratılıyor. İşte ayrıntılar..
NİSA ALPTEKİN KİMDİR?
Nisa Alptekin, 18 yaşında ve üniversite birinci sınıf öğrencisidir.
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