AKP İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Eyyüp Kadir İnan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:57

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:57

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İzmir milletvekili adaylarından biri de Eyyüp Kadir İnan oldu. Eyyüp Kadir İnan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EYYÜP KADİR İNAN KİMDİR?

Eyyüp Kadir İnan, 1993 yılında İzmir - Konak’ta doğdu. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir. Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren kendisine ait firmada yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.

2010-2011 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte siyasette görev almaya başlayan İnan, 2011-2015 yılları süresince İzmir İl Gençlik Kolları Üniversiteler ve akabinde Seçim İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015-2018 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği görevinde bulunan İnan; aynı zamanda TBMM’de Milletvekili Danışmanı olarak görev üstlendi.

2018 yılında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Eyyüp Kadir İnan, 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak seçildi.



