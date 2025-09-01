AKP cenahı ‘Erdoğan sonrası’nı konuşmaya devam ediyor: Süleyman Soylu’dan o soruya yanıt!

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu, uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, Ahmet Metan’ın sorularını yanıtladı.

Metan’ın "Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor. Bu konuşulma bazen altta kalıyor, bazen çok gündeme geliyor. Hatta bu konuyla ilgili bazı isimler de ön plana çıkıyor. Süleyman Soylu'nun bu duruma bakış açısı nedir?" sorusunu yanıtlayan Soylu, şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan'ın 3-4 alanda daha Türkiye'ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye'nin normal büyümesinin dışında. Türkiye kendi uçağını yapmalıdır. Kendi uçak motorunu yapmalıdır. Türkiye kendi hava savunma sistemini tamamlamalıdır. Ve aşağıya dönen nüfus ve demografik yapısını yukarı bir ivmeye doğru tekrar çevirmelidir. Bu sağlanmalıdır. Terörsüz Türkiye'yi tamamlamalıdır. Bunu açıkça söylüyorum. Tayyip Erdoğan olmazsa bunu Türkiye'ye bunu tamamlatmazlar. Son çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ya rezil olurdu ya esir olurdu. Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim."

Daha önce, iktidara yakın Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emeklilik çağrısı’ yaparken, Erdoğan sonrası için gelmesini istediği ismi de açıklamıştı.

Tokur “Hem; o koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir ‘FİDAN’ yetiştirmiştir!” ifadelerini kullanmıştı.