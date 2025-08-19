AKP’de belediye transferleri gündemde: ‘Talep çok ama biz eleyerek kabul ediyoruz’

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve açılım süreci tartışmalarıyla siyasetin gündemi sıcak geçerken, AKP belediyelerden geçişlerle de CHP üstündeki baskıyı artırmaya çalışıyor. AKP kulislerinde, belediye transferlerinin süreceği konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin geçiş ihtimali yüksek görülüyor. Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Yeniden Refah Partili (YRP) Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve bağımsız Şanlıurfa Belediye Başkanı Kazım Gülpınar’da da benzer yönde hareketlilik yaşanabileceği ifade ediliyor. AKP’li kaynaklar, “Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz” diyerek, partiye katılım süreçlerinde seçici davranıldığını vurguladı. Parti içinde bu sürece ilişkin yorumlar ise dikkat çekici. AKP’liler, “Zaten sağdan aday göstererek kazandılar. Biz adaylarımızı geri alıyoruz” sözleriyle gelişmeleri değerlendiriyor.

SE Ç İM HESAPLARI

Belediyelerin AKP’ye geçiş ihtimali, muhalefet cephesinde de tartışılıyor. CHP ve İYİ Parti kulislerinde, AKP’nin bu hamlelerle hem yerel yönetimlerdeki tabanını sağlamlaştırmak hem de kamuoyuna “dağılma yok, güçlenme var” mesajı vermek istediği yorumu yapılıyor. Muhalefet kaynakları ise, “AKP seçimlerde kaybedemediğini transferle telafi ediyor” değerlendirmesinde bulunuyor. AKP yönetiminde, belediye transferlerinin özellikle 2028 genel seçimlerine giden süreçte “psikolojik üstünlük” sağlamaya dönük bir strateji olarak görüldüğü de belirtiliyor. Parti kurmaylarının, katılımların “tören havasında” duyurulmasını planladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programlarına bu isimleri dahil edebileceği de dile getiriliyor.

PARTİ İ Ç İNDE İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Belediye transferleri konusunda AKP içinde farklı bakış açıları da öne çıkıyor. Partide bir kesim, katılımların “moral ve motivasyon” açısından önemli olduğunu, kamuoyuna “dağılma yok, güçlenme var” mesajı verdiğini düşünüyor. Bu görüşe göre, özellikle büyükşehirlerde kaybedilen seçimlerin ardından, taşradan gelecek destek partinin moralini yükseltecek. Ancak parti içinde temkinli olan bir kesim de bulunuyor. Bu kanat, “Her geçişin sevinç yaratmayacağı, bazı yerlerde teşkilat içi huzursuzluklara yol açabileceği” uyarısında bulunuyor.