AKP’de gündem kabine değişikliği: ‘Pasif isimlerle devam edilmeyecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP’nin 2024 yerel seçimlerdeki yenilgisinin ardından “değişim” mesajları vermişti. Bu kapsamda 23 Şubat’ta yapılan parti kongresinde muhalefetten transfer edilen milletvekilleriyle parti yönetiminde değişikliğe gidildi. Bir değişim de kabine için bekleniyordu. Ancak Erdoğan’ın gidecek isimler yerine yenilerini bulamaması nedeniyle, değişim ertelenmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın siber suçlarla mücadele kapsamındaki tutuklamalarla ilgili yaptığı açıklamada “Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el kondu” ifadelerini kullanarak “kabine” vurgusu yapması değişim iddialarını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan’ın yeni kabineyi belirlemesi beklenirken; bazı isimlerle iki yıllık görev süreleri sonrası vedalaşılacağı öne sürüldü. Değişim iddialarına ise AKP kanadından bir yalanlama gelmedi.

‘MİLLETVEKİLLERİ KABİNEYE ÇEKİLMEYECEK’

Cumhuriyet’in ulaştığı AKP kaynakları 2 senelik bakanlık dönemleri boyunca Erdoğan tarafından enerjisi düşük bulunan, pasif isimlerle yola devam edilmeyeceğini ve onların yerine güçlü isimlerin getirileceğini belirtti. Anayasa çalışmaları nedeniyle milletvekillerinin kabineye çekilmeyeceğini kaydeden kaynaklar, kabine değişikliğinin kurban bayramı sonrası yapılacağını ifade etti. 5 bakanın değişeceğine işaret eden parti kaynakları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koltuklarının sallantıda olduğunu kaydetti.