AKP'de istifa depremi: Bir istifa daha geldi!

AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Görevde bulunduğum dokuz aylık süreçte, teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden çalıştık; birçok önemli başarıya imza atarak partimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olduk.

Ancak, ilçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli gördüğümüz yapısal düzenlemeler konusunda İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği ve geri dönüşü maalesef alamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum."

BİR İSTİFA DAHA

Bunun ardından AKP'nin Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe de istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültepe, şunları yazdı:

"Kıymetli dava arkadaşlarım ve kıymetli Bağcılar’lı komşularım,

18.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Bağcılar Kongresinde başladığım İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.

Tensipleriyle bu şerefli görevi şahsıma tevdi eden ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, bugün ise istifa talebimi anlayışla kabul eden İl Başkanımız Sn. Abdullah Özdemir’e şükranlarımı ve hürmetimi arz ediyorum.

Bu şerefli görevi yürütürken her adımı birlikte attığımız ve her mücadeleyi birlikte göğüslediğimiz kıymetli dava arkadaşlarıma da fedakarlıkları, gayretleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İl Başkanımız Sn. Abdullah Özdemir’in öncülüğünde 2028 ve 2029 hedeflerimiz için mücadele bayrağını devralacak yeni İlçe Başkanımıza ve yeni Yönetim Kuruluna şimdiden başarılar diliyorum.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için davamızın bir neferi olarak yaşamaya devam edeceğimi ve bayrağı devralacak dava arkadaşlarımın en büyük destekçisi olacağımı kıymetli teşkilatımıza ve Bağcılar’lı komşularımıza arz ediyorum."