AKP’de peş peşe istifalar: Sekiz il başkanı görevden ayrıldı

AKP’de son günlerde peş peşe gelen istifalar parti içinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Sosyal medyada ve kulislerde çeşitli yorumların yapılması üzerine partiden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, istifaların gerekçesi “Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler” olarak duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir” dendi.

AKP yönetimi, açıklamasında “istifa” yerine “görev değişimi” söylemini öne çıkardı. Parti kaynakları, bu dil tercihini teşkilat içinde olası kırılmaları önleme ve süreci bir “yenilenme operasyonu” olarak sunma çabasıyla ilişkilendiriyor.

AKP’de daha önceki kongre dönemlerinde de çok sayıda il başkanının aynı anda görevden ayrıldığı biliniyor. Parti, bu tür “toplu değişimleri” uzun süredir teşkilat yenilenmesinin parçası olarak yürütüyor. Ancak bu kez kısa sürede sekiz ilin birden boşalması, kulislerde daha yoğun tartışmalara yol açtı.

Kulislerde 2028 ve erken seçim senaryoları Parti içindeki görev değişimlerinin, AKP’nin 2028 seçimlerine yönelik hazırlıklarının parçası olduğu yorumları yapılırken Erdoğan’ın “daha diri ve sahada karşılığı olan” kadrolarla yola devam etmek istediği konuşuluyor.

Muhalefet çevreleri ise bu istifaların, olası bir erken seçim ihtimaline karşı teşkilatların yeniden dizayn edilmesi amacıyla hızlandırıldığı görüşünü dile getiriyor.

UYUŞTURUCU İSTİFASI

Görevden ayrılan isimlerden Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifası, kamuoyunda geniş yankı buldu. Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından istifa kararı aldığı belirtildi.