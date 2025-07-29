AKP’de ‘torpil’ rahatsızlığı: ‘Liyakat yerine siyasi yakınlık ön planda’

AKP’de 31 Mart yerel seçim yenilgisiyle başlayan iç tartışmalar, AKP kongresinde muhalefetten gelen isimlerin parti yönetimine alınmasıyla tepkilerin büyümesine neden olmuştu. Parti içi çekişmenin her geçen gün büyüdüğü öğrenildi.

Parti kulislerinde, “liyakat yerine torpilin esas alındığı” yönündeki eleştiriler artarken, bazı AKP kurmayları özellikle bakanlık kadrolarına yapılan atamalarda “siyasi yakınlık” kıstasının öne çıktığını ifade ediyor. “Sırf referansı güçlü diye göreve gelenler, partiye olan güveni zedeliyor” görüşü parti içinde yüksek sesle dile getiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, bazı eski milletvekilleri, uzun süredir emek veren ancak “torpili” olmayan partililerin dışarıda bırakıldığı, buna karşın Saray’a ve bakanlara yakın isimlerin hızla görevlendirildiğini öne sürüyor. Bu durumun hem parti içinde huzursuzluğa neden olduğu hem de “AKP’de artık emeğin değil bağlantının önemli olduğu” algısını pekiştirdiği belirtiliyor.

‘2028 ÇOK DAHA A ĞIR BİR YENİLGİ OLABİLİR’

AKP’ye yakın kaynaklar, bazı bakanlıkların neredeyse tamamen “referansla personel alımı” sistemine döndüğünü, liyakati öne çıkaran çabaların ise sistemin içinde kaybolduğunu ifade ediyor. Bir AKP yöneticisi de “Artık kim ne biliyor, hangi birikime sahip, bunlara bakılmıyor. Kimin yakını olduğu, kimi tanıdığı daha belirleyici hale geldi. Bu, bizim temel iddiamıza aykırı bir tablo” diyerek tepkisini dile getirdi. AKP’nin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini savunan bazı isimler ise önümüzdeki seçimlere işaret ederek “Eğer bu gidişat düzelmezse, 2028 çok daha ağır bir yenilgi olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.