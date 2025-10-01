AKP’de ‘uyuşturucu’ krizi sürüyor: Elazığ’da tüm yönetimin istifası alındı

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım'ın, uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlayan kriz sürüyor.

Şerafettin Yıldırım, kamuoyunun tepkileri üzerine görevinden istifa etmiş, yerine İbrahim Sencer Selmanoğlu vekil olarak atanmıştı.

İstifanın bireysel boyutta kalması, tartışmaların önünü alamayınca bu kez Yıldırım'ın yerine İl Başkan Vekili olarak atanan İbrahim Sencer Selmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu il yönetim kurulu üyelerinin tamamının istifası alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP Genel Merkezi, Elazığ İl Başkanlığı için yeni ismi belirlemek amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya Elazığ’a gönderildi.

Yönetim kurulu, İl Disiplin Kurulu hariç olmak üzere tamamen feshedildi. Yerine atanacak yeni il başkanını belirlemek için temayül yoklaması başlatıldı. Yoklamaya il, ilçe, gençlik ve kadın kolları ile il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri katıldı.