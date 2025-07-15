AKP'den CHP'ye süreç presi: 'CHP'nin katkı vermesi gerekli'

"Terörsüz Türkiye" diye isimlendirilen ve terör örgütü PKK'nin silah bırakması ile sonuçlanması beklenen süreç hakkında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

CHP'ye çağrıda bulunan Yayman, "CHP'nin sürece katkı vermesi gerekli" görüşünü savundu.

"CHP'NİN TAVRINI POZİTİF BULUYORUM"

CHP'nin süreçte yapıcı bir rol oynamasını önemsediklerini dile getiren Yayman, Habertürk TV'de şunları kaydetti:

"CHP'nin tavrını bu aşamada pozitif buluyorum. Umarım ilerleyen günlerde bu katkı daha da artar. Zira 1989 yılında SHP'nin hazırladığı Kürt raporu, CHP'nin hazırladığı Tunceli raporu, Doğu sorunu raporu gibi belgeler, zamanla CHP'nin literatürüne dahil olmuştur. Bu kadar geniş ve tarihsel bir birikime sahip bir partinin sürecin dışında kalması, hayatın olağan akışına da siyasi sorumluluğa da aykırıdır."

Yayman, tüm partilerin demokrasi, toplumsal barış ve ortak gelecek hedefi doğrultusunda sürece katkı sunmasının, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendireceğini vurguladı.