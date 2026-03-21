AKP'den DEM Parti'ye bayram ziyareti... Öcalan'a 'statü' talebi öne çıktı: 'Bu sefer başarmak istiyoruz'

AKP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezine bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıs Resul Kurt, Kadın Kolları MYK Üyesi Saniye Enfiyeci, Gençlik Kolları MYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve PM Üyesi Zeyno Bayramoğlu tarafından ağırlandı.

DEM Partili Türkdoğan, AKP heyetinin bayramını ve Nevruz'unu kutlayarak, "Nevroz'un anlamı bizim için daha farklı. Biz bugünü yeni gün, diriliş günü, bir mücadele günü olarak kutluyoruz. Nevroz'un bölgemize aynı zamanda barış getirmesini diliyoruz" dedi.

"RAPORUN 6'NCI BÖLÜMÜNDE BİR ÖZEL YASA TARİFLENDİ"

Türkdoğan, Orta Doğu'daki savaşı hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bölgemize yapılan bir emperyalist müdahale var. Bu müdahalelerin hepsi halkların çıkarına olmuyor, hep zararına oluyor. Halkları birbirine boğazlayacak savaşların başlamasına sebep oluyor. Bugüne kadar siyasetimiz buna karşı çıkmıştır. Biz hem ülkemizdeki barış sürecinin ilerlemesini istiyoruz hem de bölgemizde halkların kardeşliğini savunan bir siyasi partiyiz.

Elbette bölgemizdeki sorunların farkındayız. Bu sorunlara yabancıların müdahale etmemesi için bu sorunları demokratik temelde bir arada müzakere ederek, konuşarak çözmek istiyoruz. Bu bağlamda 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecimiz kıymetli. Meclis komisyonumuz raporunu sundu. Raporun 6'ncı bölümünde bir özel yasa tariflendi. Biz buna bir 'Barış Yasası, Bir Toplumsal Bütünleşme Yasası' ismini de veriyoruz. Umarız bunun ete kemiğe bürünmüş halini yakın zamanda görürüz."

"BU SEFER BAŞARMAK İSTİYORUZ"

Türkdoğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "statü" verilmesine ilişkin "Sürecin en önemli aktörü, başmüzakereci Sayın Öcalan’ın statüsünün artık bir şekilde yasal güvenceye bağlanması önemli. Sayın Bahçeli'nin bahsettiği konu önemlidir. Çünkü süreci ilerletmek istiyoruz. Bu sefer başarmak istiyoruz. Bu sefer şiddeti tamamen bu toplumun hafızasından da çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki bayrama kadar somut gelişmelerin yaşanacağı günleri görmek istiyoruz. İktidar partisiniz, dolayısıyla bu ifade ettiğim hususlar halkımızın aynı zamanda yüksek beklentileridir" diye konuştu.

DEM Partili Öztürk Türkdoğan, seçilmiş belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için çağrıda bulundu.

KURT: "COĞRAFYAMIZ EMPERYALİST BİR SALDIRI ALTINDA"

AKP'li Resul Kurt ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, konuşmasına başladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını hatırlatan Kurt, "Coğrafyamız emperyalist bir saldırı altında. Coğrafyamız bir ateş çemberinden geçiyor. Biz barıştan yanayız; huzurdan, birlik ve beraberlikten yanayız. Ümit ediyoruz ki yeniden bu topraklarda Nevruz'la birlikte barış hakim olur. Doğumuzda, batımızda, güneyimizde, kuzeyimizde hiçbir toplum, hiçbir ülke savaş içerisinde olmaz. Ülkemizde de 'Terörsüz Türkiye' sürecinin doğru ve zamanında yapıldığını görüyoruz. DEM Parti'ye de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.