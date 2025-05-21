AKP’den 'İnfaz Paketi' için siyasi partilere ziyaret turu: İlk adres DEM Parti oldu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP’li Feti Yıldız’ın birlikte yürüttüğü çalışmanın ardından, hazırlanan taslak çerçevesinde Meclis'te partiler arası temaslar başladı. AKP heyeti, ilk görüşmesini DEM Parti’yle yaptı; bu görüşmede karşılıklı öneriler paylaşıldı. DEM Parti’nin, tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması, kayyımların geri çekilmesi ve AİHM kararlarının uygulanması gibi siyasi taleplerini de AKP’ye ileteceği öğrenildi.

AKP’nin önümüzdeki günlerde CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarıyla da görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından gelen öneriler doğrultusunda düzenlemelerin nihai halinin verilerek, Kurban Bayramı öncesi TBMM Başkanlığı’na sunulması hedefleniyor. Ancak teklifin Meclis’teki görüşmelerinin bayram sonrasına kalabileceği belirtiliyor.

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