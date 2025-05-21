AKP’den 'İnfaz Paketi' için siyasi partilere ziyaret turu: İlk adres DEM Parti oldu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP’li Feti Yıldız’ın birlikte yürüttüğü çalışmanın ardından, hazırlanan taslak çerçevesinde Meclis'te partiler arası temaslar başladı. AKP heyeti, ilk görüşmesini DEM Parti’yle yaptı; bu görüşmede karşılıklı öneriler paylaşıldı. DEM Parti’nin, tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması, kayyımların geri çekilmesi ve AİHM kararlarının uygulanması gibi siyasi taleplerini de AKP’ye ileteceği öğrenildi.
AKP’nin önümüzdeki günlerde CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarıyla da görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından gelen öneriler doğrultusunda düzenlemelerin nihai halinin verilerek, Kurban Bayramı öncesi TBMM Başkanlığı’na sunulması hedefleniyor. Ancak teklifin Meclis’teki görüşmelerinin bayram sonrasına kalabileceği belirtiliyor.
Paketin İçeriğinde Neler Var?
- 31 Temmuz 2023 öncesi suçlar için denetimli serbestlik: 2020’de çıkarılan infaz yasasından yararlanamayanlara da hak tanınacak.
- Evde infaz: 5 yılın altında cezası kalan, tek başına yaşamını sürdüremeyen ağır hastalar için evde infaz imkanı getirilecek. Alzheimer, demans gibi hastalıklar da kapsamda olacak.
- Topluma karşı suçlarda yeni düzenleme: Trafikte saldırı gibi suçlara daha net yaptırımlar öngörülüyor.
- Mahkumların ıslahı: Kamu hizmeti, eğitim ve meslek edinme gibi uygulamalarla hükümlülerin topluma kazandırılması amaçlanıyor.