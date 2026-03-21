AKP'den İYİ Parti'ye bayram ziyareti: 'Bir elin beş parmağı nasıl ki bir değilse bu gayet doğal bir süreçtir'

İYİ Parti Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İsmail Yücel, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatma Gülümser Birol, İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Egemen Güner, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik, İYİ Parti’ye bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Partili Koca, "Bayramlar, farklı siyasi görüşe de sahip olsa insanların bir araya gelebildiği müstesna günlerdir. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, demokrasinin hakim olduğu, adaletin hakim olduğu bir ülkede gelecek bayramları beraber geçirelim istiyoruz. Hassasiyetlerimiz memleket noktasında birçok siyasi partiyle aynı. Biz genel başkanımızın ifadesiyle 86 milyonu bir ve beraber görüyoruz. Kimseyi kimseden ayırmıyoruz. Kucaklayan, kavga etmeyen, kavga dilinin değil, kardeşlik dilinin hakim olduğu, bölgesinde güçlü lider ülke Türkiye'nin olduğu, Avrupa ülkeleri arasında fark yaratan, bu farkı vatandaşlarına hissettirdiği refahla ortaya koyan bir Türkiye arzumuz vardır" dedi.

AK Partili Resul Kurt ise şunları söyledi:

"Söyledikleriniz hakikaten çok doğru ve bizim de aynısını ifade ettiğimiz düşünceler. Bayramları bayram tadında geçirmek çok önemli. Devletsiz olmasın hiçbir ülke, hiçbir millet. Ben Somali'ye 2011'de insanı yardım için gittiğinde devletsizliğin ne olduğunu gördüm. Yani hakikaten ülkemize, devletimize sahip çıkmamız, dört elle sarılmamız lazım. Bir ateş çemberinden geçiyoruz. Güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde ciddi büyük savaşlar yaşanıyor. Bu savaşların ülkemize sıçramaması, ülkemizin, 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği içerisinde hep birlikte ülkemizi hizmet ederek onurlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir insan aynı düşüncede olamaz zaten. Yani her partinin kendine göre bir politikası var. Ama hepimiz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin ortak, tek bir amacı var: Ülkemize hizmet etmek.

"HERKES KENDİ CEPHESİNDEN ÜLKESİNE HİZMET ETMEK İSTİYOR"

İYİ Parti ailesi de, AK Parti ailesi de, diğer partiler de ülkesine hizmet etmek istiyor. Herkes kendi cephesinden ülkesine hizmet etmek istiyor. Biz de bu anlamda herkese, her kesime saygı duyuyoruz. Bir elin beş parmağı nasıl ki bir değilse bu gayet doğal bir süreçtir. Bu çerçevede İYİ Parti ailesinin bayramını tebrik ediyorum."