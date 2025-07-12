AKP'den 'kalp'li paylaşım: Erdoğan'ın konuşması sonrası Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

"Tarihi bir konuşma" yapacağı açıklanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada sürece yönelik önemli mesajlar verirken, "yeni bir sayfa" vurgusu yaptı.

Erdoğan, süreçle ilgili olarak yasal düzenleme yapılacağını açıklarken, "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın" dedi.

EMİNE ERDOĞAN AĞLADI, ERDOĞAN SARILDI

Erdoğan'ın konuşması AKP'liler tarafından pek çok kez ayakta alkışlanırken, eşi Emine Erdoğan da konuşmanın bitimine doğru gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmanın sonunda ise Emine Erdoğan ile Tayyip Erdoğan arasında duygusal anlar yaşandı.

AKP’DEN ‘KALP’ EMOJİLİ PAYLAŞIM

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından da Emine Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'a sarıldığı fotoğraf paylaşıldı.