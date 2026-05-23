AKP'den 'mutlak butlan' açıklaması.... Efkan Ala: 'Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık'

AKP’nin Bursa teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin alınan 'mutlak butlan' kararına dair partiden ilk tepkiyi gösterdi.

Ala alınan karara ilişkin "Bir mesele ile karşılaştığında kafasını kaldırıp baksa bizi görüyor, bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden CHP’li, şikayet edilen yine CHP’li. Devletin kurumlarını mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi götürmüş. Kardeşim dön partinin içine bak ve orayı düzelt" dedi.

"DOĞRU DÜRÜST BİR MUHALEFETE İHTİYACIMIZ VAR"

Ala, güçlü ve proje üreten bir muhalefete ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var. Elbette yarışırız, en iyi projelerimizi milletimizle paylaşırız. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun, belediyeler hizmette yarışsın" ifadelerini kullandı

"KARDEŞLERİMİZ SIKINTI İÇERİSİNDE BAYRAMI BURUK KUTLUYORUZ"

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değinen Âlâ, bayramı buruk kutladıklarını belirterek, "Bizim Gazze’de sorunumuz var. Kardeşlerimiz acı içerisinde. Dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeyse biz buruk kutluyoruz bayramımızı. Bizim büyük meselelerimiz var" dedi.

AKP'nin siyasi anlayışına da vurgu yapan Âlâ, "Bizim siyasi genetiğimiz böyle. Biz oradan buradan devşirme fikirlerle hareket etmiyoruz" şeklinde konuştu.