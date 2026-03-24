AKP'den Özgür Özel'e 'Erdoğan' yanıtı: 'Siciline eklediği yeni bir çirkinlik'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği, kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

"SİCİLİNE EKLEDİĞİ YENİ BİR ÇİRKİNLİK"

Açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor ve en 'çirkin' dilini kullanıyor" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği, kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz. Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor.

Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel'in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Partisinin bugünkü grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti'ye çağrımdır: Susarak beklemek suça ortak olmaktır. Kendilerini bir şekilde partilerini eleştirmeye ve bu işte bir parça olmamaya davet ediyorum. Bugün Devlet Bahçeli'ye yakın bir ismin yaptığı açıklamayı önemsiyorum. Akın Gürlek o kapsamlı açıklamayı yapamaz, Cumhur İttifakı da bu yükü omzunda taşıyamaz. Şimdi 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. Beyaz torosçular Adalet Bakanlığı'nda duruyor. Kayyum kalksın diyorlar kayyumu atayan da Sırrı Süreyya Önder'e ceza veren de Demirtaş'ı içeride tutan bu Akın Gürlek'tir.

Böyle bir profille bu işin yürümesi asla mümkün değildir. Sayın Erdoğan, bu tapuları ilk kez benden mi duydun? Ben bunları gündeme getirene kadar kimse sana Akın Gürlek'in mal edinmelerinden bahsetmedi mi? Kapalı kapılar ardından bunlar konuşuldu, herkesin haberi var. Ne yapılıyorsa onun bilgisi dahilinde yapılıyor. Turbun büyüğü Recep Tayyip Erdoğan'dır."

İktidarın İsrail ve ABD'nin İran'a açtığı savaştaki politikasını da eleştiren Özgür Özel, "İktidar tarafsız görünüp ABD ve İsrail'in yanında duruyor. Kendine ait bir planı yok. Erdoğan, başkasının planının bir parçasıdır. Kenan Evren dönemi dışında hiçbir zaman Türkiye, ABD’ye bu kadar tabi olmamıştır. En kötüsüne hazır olmak lazım. Edilgen tarafsızlıktan etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz" şeklinde konuşmuştu.