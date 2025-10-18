AKP'den skandal yasa teklifi: İBB kültür varlıklarının merkezi idareye devredilmesi isteniyor! Yerebatan Sarnıcı, Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımda TBMM’ye sunulan “Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” başlıklı yasa teklifine tepki gösterdi.

SIRADA BU MU VAR!

Teklif yasalaşırsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait 100’den fazla kültür yapısı artık belediyenin kontrolünde olmayacak.

Söz konusu taşınmazlar arasında Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane, Beşiktaş ve Kadıköy İskele Kütüphaneleri, Yerebatan Sarnıcı, Casa Botter ve Moda İskelesi gibi İstanbul’un kültürel sembollerinden bazıları bulunuyor.

"KÜLTÜR MERKEZLERİ, İSTANBULLUNUN ELİNDEN ALINMAK İSTENİYOR"

Yasa teklifiyle, belediyelerin mülkiyetindeki kültür varlıklarının yönetiminin, merkezi idareye devredilmek istendiğini belirten Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Millet yararına bir tane hayırlı iş yapmıyorsunuz!

TBMM’ye sunulan 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik' yasa teklifiyle, belediyelerin mülkiyetindeki kültür varlıklarının yönetimi merkezi idareye devredilmek isteniyor.

Yani; Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane, Beşiktaş ve Kadıköy İskele Kütüphaneleri, Yerebatan Sarnıcı, Casa Botter, Moda İskelesi gibi İstanbul’un kalbi haline gelen kültür merkezleri, İstanbullunun elinden alınmak isteniyor.

30 yıl boyunca 'ecdad mirası' dedikleri bu şehirde, tarihi yapıları yıkıntıya terk edenler şimdi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bu alanları yeniden hayata döndürüp halka açmasından rahatsız.

Çünkü o binalar artık beton değil, hayat taşıyor. Çünkü orada rant değil, halk var; sanat var, dayanışma var, umut var.

Soru basit: Bu yasa değişikliği gerçekten kamu yararı için mi yapılıyor, yoksa Ekrem başkanımız öncesi gibi bir kez daha yandaş vakıflara yeni kapılar aralamak için mi yapılıyor?

Her alanı talan edip, paraya dönüştürme isteğiniz neden sizin için olmazsa olmaz. Nedir bu halkın çektiği?

İstanbul artık birilerinin 'arsa defteri' değil, halkın nefes aldığı şehirdir.

Bu şehir, talanla değil dayanışmayla; rantla değil Cumhuriyet değerleriyle büyüyecek. Milletimiz sizden yana değil, bizden yana.

Ve dedi ki: İstanbul bu değerlerle yönetilecek.

Hazmedin artık hazmedin."