AKP'den 'yandaş medya' krizine açıklama geldi: Beklentileri karşılamak tabii olandır

İktidara yakın medya organlarındaki tartışma programlarında AKP temsilcilerinin yerine gazetecilerin yer almasına iktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan ve Hande Fırat gibi isimlerden eleştiri gelmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Faruk Acar, ''AKP'nin televizyon ekranlarında iktidara yakın gazeteciler tarafından savunulmasının rahatsızlık yarattığı'' ve ''partinin medyada kendi siyasi aktörlerini daha görünür kılacağı'' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

''MİLLİ MESELELERDE TARAFSIZLIK ASLA BİR DURUŞ OLAMAZ''

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Acar, şunları söyledi:

''Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz.

AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir.

''DAHA AKTİF OLMALARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ KARŞILAMAK TABİİ''

Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır.

Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.''

MEDYADAN ÇEKİLEN ZAFER ŞAHİN PAYLAŞIMA NOT DÜŞTÜ

Tartışmaya dahil olarak televizyon programına katılmayacağını açıklayan iktidara yakın gazeteci Zafer Şahin, Acar'ın yaptığı paylaşımı ''Önemli bir açıklama'' notuyla retweet etti.