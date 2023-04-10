AKP Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Galip Ensarioğlu kimdir? Mehmet Galip Ensarioğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:53

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Diyarbakır milletvekili adaylarından biri de Mehmet Galip Ensarioğlu oldu. Mehmet Galip Ensarioğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET GALİP ENSARİOĞLU KİMDİR?

Mehmet Galip Ensarioğlu, 1 Ekim 1966 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar İşletme Bölümünden mezun oldu. Gıda toptancılığı, özel ve resmi benzin istasyonu işletmeciliği, özel hastane işletmeciliği ve inşaat müteahhitliği gibi mesleklerin yanı sıra, Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜNSİAD), Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD), Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Federasyonu (DOĞUGÜNSİFED), Diyarbakır Kültür Sanat Vakfı (DKSV) ile Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırma Akademisinin (DİSSA) kuruculukları, Yönetim Kurulları Üyelikleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı yaptı.

TBMM 24. ve 26. Dönem Diyarbakır milletvekilliği yaptı. Ayrıca AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2015 yılında IŞİD’le girdiği çatışmada ölen bir YPG mensubunun cenazesine katıldığı için hakkında 24 Kasım 2020 tarihinde "terör soruşturması" başlatıldı, aynı gün takipsizlik kararı verildi.

MEHMET GALİP ENSARİOĞLU ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Galip Ensarioğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.