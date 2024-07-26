AKP döneminde 14 kez vergi af yasası çıkartıldı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Yeni bir “vergi torba teklifini” yasalaştırmaya çalışan iktidar 22 yılda 14 vergi affı yasası çıkardı. 1923-2002 yılları arasında ise Türkiye’de 26 af yasası çıkarılmıştı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Neredeyse bir buçuk yılda bir af kanunu çıkarılmıştır. Böyle bir ortamda sağlıklı işleyecek bir vergi sistemi kurmak ve mükellefin vergilerini düzenli ödemesini sağlamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Türeli, “vergi torba teklifi” ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının hiçe sayıldığını vurguladı. Teklife Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eklenen iki maddeye dikkat çeken Türeli, “Bu iki maddenin biri emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olan kişilerin Kızılay’da görev yapacaklarsa emekli aylıklarını almaya devam etmeleri hususunu düzenliyor. Buna ilişkin bir düzenleme daha önce, Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı gibi vakıflar için de getirilmişti ama AYM bunu iptal etti” dedi.

‘DAĞ FARE DOĞURDU’

Düzenlemenin “dağ fare doğurdu” şeklinde betimlenebileceğini kaydeden Türeli, vergi harcamaları, diğer bir ifadeyle istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle vazgeçilen vergilerin tutarının çok yüksek seviyelere ulaştığına işaret etti. Türeli, şöyle devam etti:

“202’te, bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar lira iken vazgeçilen vergiler 1 trilyon 477 milyar liradır yani bu vergi harcamaları, istisna, muafiyetler olmasa Türkiye’de bütçe fazla verecektir. 2024 yılında da bütçe açığı 2.6 trilyon olarak öngörülmüş, vergi harcamasının ise 2.2 trilyon olması öngörülmüştür. 2006’da gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1’ini oluşturan vergi harcamaları 2019 yılında yüzde 4’e çıkmış, 2024’ten itibaren de yüzde 5’i geçmiştir” diye konuştu.