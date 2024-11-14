AKP döneminde Mamak Belediyesi'nde sorumluluklar yerine getirilmedi

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:12

Ankara Mamak Belediyesi’nin 2023 yılı Sayıştay raporuna göre, AKP’li Murat Köse, son yılında adeta bir enkaz bıraktı. Raporda, “Mevzuatı gereği hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için ayrılması gereken payların ayrılmaması” başlıklı bulgu yer aldı. Bulgunun açıklamasında ise, “Hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden ayrılması gereken payların tam olarak ayrılmadığı ve ayrılan kadar kısmın da yine tamamıyla rehabilitasyon işlemlerine hasredilmemiş olması nedeniyle amacına uygun kullanılmadığı tespit edilmiştir” denildi.

ÖDENEK AYRILMADIĞI GÖRÜLDÜ

Hayvanları Koruma Yasası kapsamında, nüfusu 75 bini aşan il ve ilçe belediyelerinin sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu belediyelerin, bakımevi ve hayvanların rehabilite işlemleri için kesinleşmiş son bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayırması gerekiyor. Bilgiler ışığında bulgunun açıklamasında, “İdare tarafından hayvan bakımevleri kurulduğu ancak bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin binde beşi oranında (4 milyon 499 bin 21 lira) kaynak ayrılması ve bu ödeneklerin başka bir amaç için kullanılmaması gerekirken herhangi bir ödenek ayrılmadığı görülmüştür. İdare tarafından hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemleri için yeteri kadar ödenek ayrılmadığı, ayrılan ödeneklerin tamamen bu amaç için harcanmadığı tespit edilmiştir” denildi.

KADIN KONUKEVİ AÇILMADI

Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin günden güne artış gösterdiği dönemde Mamak’ta kadınlar için açılması zorunlu olan konukevinin açılmadığı ortaya çıktı. Raporda “Kadınlar için açılması zorunlu olan konukevinin açılmaması” başlığıyla yer alan bulguda, Belediye Yasası kapsamında büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda olduğu vurgulandı. Nüfusu 680 bini aşan Mamak Belediyesi’nin kadınlar için konukevi açma zorunluluğu bulunmasına karşın idare tarafından açılmış herhangi bir konukevi bulunmuyor.

Öte yandan 2022 yılının Sayıştay raporunda yer alan 14 bulgunun 3’ünü kısmen yerine getiren Köse, kalan 11’ini yerine getiremedi. Söz konusu ihlallerin içerisinde “Engelli personel çalıştırma zorunluluğuna uyulmaması, işgale konu olan taşınmazdan ecrimisil alınmaması ve taşınmazın tahliye ettirilmemesi” gibi bulgular yer aldı.