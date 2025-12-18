AKP düzenlemenin genişletilmesini kabul etmedi, tümden geri çekti: ‘Ayrıcalıklı zam’ iptal!

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinin sonunda akşam AKP bir önerge getirmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da olduğu komisyon görüşmelerinde getirilen bu önergeye diğer tüm muhalefet partileri de imza atmıştı. Önerge oybirliğiyle de kabul edilmişti. Ancak daha sonra önergenin bazı kariyer meslek mensuplarının yanı sıra üst düzey bürokratlara da yaklaşık 30-50 bin lira civarında ek zam getirdiği ortaya çıkmıştı.

Önerge ile Maliye bürokratları için ise ayrıca bir ek zam daha olduğu da ortaya çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nda makro plan ve programların hazırlanmasına, bütçe, kamu gelir ve harcama politikalarının planlama ve uygulama sürçelerinin geliştirilmesine yönelik görevlerde bulunanlara “çifte zam” verilecekti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Başkanlığı makamındaki tüm personele de ek zam verilecekti. Bu arada kariyer meslek mensupları arasında da merkez-taşra ayrımı yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Düzenleme kamuoyunda tepki çekti. Sendikalar da kariyer meslek mensupları için artış yapılmasını olumlu bulsa da sadece belli bir grup için değil bütün kamu personeli için ek zam yapılmasını talep etmişti.

ANAYASAYA AYKIRIYDI

Düzenlemenin Bütçe Yasa Teklifi’ne eklenmesi de anayasaya aykırılık oluşturuyordu. Anayasaya göre Bütçe Yasası’na bütçe ile ilgili hükümler dışında başka bir hüküm eklenemiyor.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek bilgi almıştı. Görüşmenin ardından da düzenlemenin geri çekilmesi talimatını verdiği Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Bütçe Yasa Teklifi’nin maddelerinin görüşmeleri sırasında AKP önerge verdi. Genel kurulda kabul edilen önerge ile teklife eklenen düzenleme tümden çıkarıldı.

‘SAVRUK, ÖZENSİZ’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, önergenin aslında AKP’nin, siyasi iktidarın bu bütçeyi hazırlarken ne denli savruk ve özensiz olduğunu apaçık ortaya koyduğunu söyledi. “Öncelikle kamuda uzmanlarda ve müfettişlerde gerçekten çok büyük ihtiyaçlar var, çok mağdurlar, zam bekliyorlar ve bu zam beklentileri sonuna kadar haklıdır, analarının ak sütü kadar helaldir, bunun olması gerekir” diyen Emir, şöyle devam etti:

“Yalnız bu verilirken, bu verilmiş gibi yapılırken aslında üst düzey görevlilere, üst düzey memurlara büyük zamlar yapıldı. ‘30 bin kişiye zam yapıyoruz’ görüntüsü altında üst düzey memurlara, genel müdürlere, YÖK Başkanına, diğerlerine 40 bin lira civarında bir zam yapılırken hak edenlere ancak 20 bin liralık bir zam yapıldı. Ama bu yapılırken çok büyük bir eşitsizlik yapıldı ve kamuda zam bekleyen, haklı olarak zam bekleyen, aynı şekilde 2012’den sonra işe girmiş diğer uzman sınıflar, diğer gruplar zamdan yararlanamadılar. Büyük bir adaletsizlik doğurdu ve kamuoyunda tepkiyle karşılaştı. Şimdi bunu geri çekiyorlar.”

‘GENİŞLETELİM’

Emir, yapılması gerekenin bu zammın geri çekilmesi değil, hak edenlere hak ettiği zammın yapılması olduğunu söyledi. “Gelin, bakın, bu zammı çekeceğinize genişletin, bütün uzman sınıflarına yayın ve hatta o da yetmez, tüm memurlara ve emeklilere seyyanen verdiğimiz o 18 bin lirayı gelin 40 bin lira yapalım, tüm kamudaki maaşları yükseltelim” diyen Emir, şöyle devam etti:

“Hiç olmazsa açlık sınırının üstüne çıkartalım. Bir şeyi doğru yapın, eksik yapmayın, orayı burayı kanatmayın ve böylesine umutları tüketmeyin, insanların umuduyla oynamayın, kamuda iç barışı bozmayın.”

Ancak AKP düzenlemeyi tümden geri çekti. CHP’li Emir dışında başka söz alan da olmadı.