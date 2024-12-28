AKP Genel Sekreteri Şahin'den 'sokak' çağrısı yapan Özel'e: Darbeci zihniyet

Yayınlanma: 28.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 28.12.2024 - 16:12

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AKP 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında "AK Parti'miz aziz milletimizin aklından, kalbinden, vicdanından süzülerek kurulmuş bir partidir. AK Parti'miz dünyamızı güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir" iddiasında bulunan Şahin şöyle devam etti:

"AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için gece gündüz çalışan bir partidir. Bizler Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde gece gündüz çalışırken aziz milletimize hizmet ederken birilerinin de bize engel olmaya ve paçalarımızdan çekiştirmeye çalıştığını görüyoruz."

"DARBECİLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

"Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sıklıkla sokak çağrıları yaptığını görüyoruz" diyen Şahin, Özgür Özel'e şöyle seslendi:

"Ey Özgür Özel, hodri meydan, biz ilk günden beri sokaklardayız, caddelerdeyiz, meydanlardayız. Aziz milletimizle, işçilerimizle, emektarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla birlikteyiz. Tüm Türkiye'de, illerde, köylerde her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz, onların dertlerine derman, yarlarına merhem oluyoruz. Onları dinliyoruz, onların çizdiği istikamet üzerine siyaset yapıyoruz. Yine son günlerde bir CHP genel başkan yardımcısının emekli askerlere çağrı yaptığını, onları sokaklara çağırdığını görüyoruz. Biz bu darbeci zihniyeti çok yakından tanıyoruz, sizleri çok iyi biliyoruz. Biz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde bu darbecilere asla izin vermeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz."

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin PM toplantısının açılışı öncesi yaptığı konuşmanın bir bölümünde, Türkiye'deki gelir adaletsizliğinin geldiği boyuta dikkat çekerek şöyle demişti:

"OECD ülkelerinde milli gelirin yüzde 55’i maaş olarak ücretlilere ödeniyor. Çalışanlar milli gelirden yüzde 55 pay alıyor. AB’de yüzde 60-70 arasında alıyor. Türkiye’de yüzde 25 alıyor. Böyle bir oran dünyanın hiçbir yerinde yok. Milli gelirin yüzde 75’ini bir avuç insan alıyor, buna susuyoruz. Yüzde 70 çalışanlar alıyor, Almanya’da sosyal demokratlar buna itiraz ediyor, çok daha yukarı çıkması lazım diye. Ama Türkiye’de dörtte birini ahaliye veriyorlar, dörtte üçünü bir mahalle adam yiyor. O yüzden bu düzeni kökünden değiştireceğiz. Ama bunu yapabilmek için mutlaka sokaklara çıkmak, hakkı beraber aramak lazım."