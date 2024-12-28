''Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız'' mitingi... Onbinler Tandoğan Meydanı'nda

Yayınlanma: 28.12.2024 - 13:31

Güncelleme: 28.12.2024 - 14:15

Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Ankara dışından gelenlerin de katılımıyla başlayan yürüyüş kortejinin başında, Yurttaş Birlikteliği'nin miting tertip komitesi üyeleri yer aldı.

Yürüyüşte sık sık "Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin" sloganı atılırken, "Yoksulluğa ve hayat pahalılığına son", "AKP eliniz cebimizden çek", "Zafer direnen emekçinin olacak" yazılı dövizler taşındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında asgari ücrete yapılan sefalet zammına tepki göstererek "Hükümet, işverenler bir araya gelip asgari ücreti AKP'nin grup toplantısına yetiştirdi. 22.104 liralık ücret sefalet ücretidir. Bu ücreti reddediyoruz" dedi.

"22 yıllık AKP iktidarında asgari ücret toplumun temel geçim ücreti haline gelmiştir. Almanya'a ücretlilerin sadece yüzde 6'sı asgari ücret almaktadır. Dünyada hiçbir gelişmiş ülkede olmayan bir eşitsizlik bu topraklarda vardır" diyen Özel, konuşmasında sendikalara da üretimden gelen güçlerini kullanmaya çağırdı.

Özel'in konuşması meydanda toplanan onbinler tarafından sık sık hükümete yönelik istifa çağrılarıyla bölündü.

''MİLLETE GİTMENİN ZAMANIDIR''

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Ben CHP'nin Genel Başkanı olarak hiç şüphe yok ki Meclis'i çok önemsiyorum. Biz Meclis zemininde siz emekçilerin emeklilerin çiftçilerin sesini duyurmak isteyen herkesin sesini o Meclis'te duyuruyoruz. Ama görüyoruz ki birileri o Meclis'e rağmen bildiğini okuyor. O zaman o Meclis'in gerçek sahiplerine, millete gitmenin zamanıdır.

''GEL HESAP VER''

Millet iktidar sözünü tutmazsa verdiği yetkiyi geri alır. Eğer iktidar milleti duymuyorsa o zaman gerçek Meclis burasıdır, meydanlardır. Tayyip Bey birazdan bir salonda kürsüye çıkacak. Kendi atadıklarına, kendi üyelerine kendini alkışlayacak. Tayyip Bey, sayın Erdoğan salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma. Zafer kazandım diye Suriye için sevinin, asgari ücreti düşünemeyin diye uğraşan Tayyip Bey, çık oradan hesap ver. Sana fetih diyenlere bakma, burada yüz binler sana istifa diyor.

TÜRK-İŞ masadan tamamen çekildi, işçileri dinlemediler. Bu duruma isyan eden üç konfederasyonu buradan tebrik ediyorum, yürekten mücadelelerini destekliyorum. Asgari ücrete bakarsak, 11 ayda 17 bin lira hızla eridi. Bu iktidar 7 bin lira zayıflayan asgari ücrete 5 bin lira zam yaparak tarihte ilk kez zam bekleyen asgari ücretlinin cebinden almıştır. Biz bu ücreti reddediyoruz.

''SİZİN YERİNİZ CENGİZ, BİZİM YERİMİZ TANDOĞAN''

Asgari ücretliyi 22 bin liralık bir sefalet ücretine mahkum ettiler. Asgari ücretliyi bir yıl boyunca inim inim inlettiler, canlarını çıkardılar. O kadar dedik, en düşük emekli maaşını asgari ücret yap diye. Bir gördük ki geçen yıl zengin müteahhitlerin tam 666 milyar liralık borcunu, yani emekliye asgari ücret vermek için lazım olan paranın 10 katını affetmişler. Sizin yeriniz Cengiz'lerin yanıyken bizim yerimiz Tandoğan'dır. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin! Sizleri sendikal mücadele yürütmeye davet ediyorum. Tüm işçi kardeşlerimi sendikalaşmaya çağırıyorum

Hepimizi açlığa terk eden bu mesele dünyadaki eşitsizliklere benzer ama Türkiye'ye emsal hiçbir ülkede göremeyeceğiniz bir eşitsizlik. Bu iktidar değişmeden bu durum değişmeyecek. Onların patronların tarafında, bizim ise burada halkın yanında olduğumuzu bilmek mücadelelerin en büyüğü, en onurlusudur. Biz yoksulun garibanın yanında kol kola onurla mücadele ediyoruz, Tayyip Bey sen bu sömürü düzeninin devamı için çalışıyorsun. Ama söz veriyorum biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.''

Kortejde çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.