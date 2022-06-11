AKP Grup Başkanvekili Tunç: 100 yılda yapılamayanları 20 yıla sığdırdık

11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:16

AKP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Bartın Milletvekili Tunç, kentte AKP İl Başkanlığı'nı ziyaretinde partililer tarafından davul ve zurnalarla karşılandı.

Burada tebrikleri kabul eden Tunç, yaptığı konuşmada, "AK Parti, icraatlarıyla ortaya koyduğu eserlerle 100 yılda yapılamayanları 20 yıla sığdıran bir iktidar partisi. Milletin refahı, ülkenin kalkınması için 20 yıldır gecesini gündüzüne katan bir lidere sahibiz. AK Parti'nin de en büyük şansı bu" dedi.

"YUNANİSTAN'I GALEYANE GETİRMEK İSTEYENLER VAR"

Daha sonra partisinin dış politikadaki adımlarını öven Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığı dış politika; insani, vicdani, hakkaniyetli, adaletli bir dış politikadır. Ülkesinin güvenliğini düşünen, işte güneyimizde küresel güçlerin bir araya gelip terör devleti kurmak istediğinde ona 'Hayır.' diyen bir lidere sahibiz. Harekatlar yaptık ve hala askerimiz orada nöbette. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı yemeye kalkıştılar 'Hayır.' dedik. Libya ile mutabakatımızı yaptık, işte Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Azerbaycan'da 30 yıl süren işgalin kurtarılması... Bunlar dış politikadaki başarılarımız. Şimdi, Ege Adaları ile ilgili Yunanistan'ı galeyana getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını, hukukunu yedirmeyiz, bundan sonra da yedirmeyeceğiz."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili ifadeleri tartışma yaratan ve ardından partisindeki görevinden alınan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan boşalan grup başkanvekilliğine AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçilmişti.