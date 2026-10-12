AKP heyetinden Cemil Tugay'a ziyaret: Erdoğan tablosu hediye edildi

7 Ekim tarihinde AKP'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AKP İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Tugay, görüşmeye dair ayrıntıları ve fotoğrafları paylaştı.

"NAZİK ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tugay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızı makamımızda ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İzmir’imizin otuz ilçesine ve her bir hemşehrimize en iyi hizmeti sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyaretin dikkat çeken anlarından biri ise AKP heyetinin Cemil Tugay’a sunduğu hediye oldu. AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Tugay’a üzerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı çerçeveli bir tablo hediye etti.

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT VERDİ

Ziyaretin ardından AKP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Özgür Özel'in size yönelik çok ağır eleştirileri vardı, 'sütü bozuk' gibi, siz ne söylemek istersiniz?" sorusuna Tugay, "Bunlarla ilgili kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemem. Kendisi eski genel başkanımdır. Sadece kem söz sahibine aittir. Ben daha öte bir şey demeyeyim" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'ın AKP'ye katılma sürecinde yaptığı bir paylaşımda, "Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in Tugay hakkında kullandığı "bed-maye" ifadesi günümüzde, “kötü huylu, düşük karakterli, soyu sopu kötü” gibi anlamlarda kullanıldığı şeklinde yorumlanmıştı.