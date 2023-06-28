AKP, İBB'nin elinden aldı: Engellilerin kullandığı salon kapatılıyor
İBB, önceki dönemde AKP’li vekil ve üst düzey yöneticilerin kullandığı Ümraniye’deki havuz ve spor tesisini otizmliler ve down sendromlu çocukların hizmetine sundu. Yaşanan adli süreç sonrası mahkemeden tesisin kapatılması AKP’li Ümraniye Belediyesi'ne verilmesi kararı çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve önceki dönemde AKP’li vekiller ve üst düzey yöneticiler tarafından kullanılan Ümraniye’deki havuz ve spor tesisinin yeni İBB yönetimi tarafından, otizmli ve Down sendromlu çocukların ve ailelerinin kullanımı için devralınan ve hizmete açılan tesis mahkeme kararı nedeniyle kapatılarak AKP’li ilçe belediyesine devredileceği duyuruldu.
Cumhuriyet’e konuşan Balyalı, “Siyaset, engelli ve özel bireyleri dinlemedi ve İBB’nin tesisini ellerinden aldı. Şunu merak ediyoruz, burayı yine bir avuç insana kullandırmaya devam mı edecekler yoksa ihtiyacı olan engelli çocuk ve gençler için mi kullanacaklar” dedi.
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