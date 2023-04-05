AKP içinde liste savaşları

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

Erdoğan’ın, “kuralı” uygulaması durumunda genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Yılmaz Tunç, eski TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu gibi AKP’nin “önde gelen isimleri” de listelerde kendisine yer bulamayacak.

AKP’de mevcut milletvekillerinin yüzde 80’inin değişeceği ifade edilirken partide “Partinin önde gelen ve milletvekili olmayacak isimleri bakanlık koltuğuna mı oturacak” tartışmaları da yapılıyor.

AKP’de, 3 dönem kuralına takılan bazı isimlerin “bakanlık beklentisinde olduğu” da öne sürülüyor.

