AKP iktidarında en az 32 bin emekçi yaşamını yitirdi: Kader değil cinayet!

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:37

Art arda gelen iş cinayetleri haberleri “iş güvenliği ve işçi sağlığı” konusunu yeniden gündeme getirdi. Ankara’da faaliyet yürüten Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) roket ve patlayıcı fabrikasında 10 Haziran’da yaşanan patlamada beş işçi yaşamını yitirmişti. İstanbul’da ise Zeytinburnu-Yenimahalle güzergâhında raylarda çalışma yapan 26 yaşındaki Vedat Güçtekin, önceki gün Pendik-Ataköy seferini yapan Marmaray’ın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre AKP’nin iktidara geldiği 2002’den beri en az 31 bin 276 işçi, bu yılın ilk beş ayında ise 730 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

(Murat Çakır)

‘KOORDİNASYON SORUNU VAR’

İSİG Meclisi’nden Murat Çakır, artan iş cinayetlerinin önümüzdeki süreç için ipucu olabileceğine dikkat çekti. Çakır, “14-28 Mayıs tarihlerinde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yapıldı. Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu aldı, Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Peki önümüzdeki dönemde biz işçileri ‘emeğin korunması’ alanında neler bekliyor? Bunun için için son 21 yıla bakmak yeterli” dedi.

TCDD’de (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) yaşanan iş kazaları ve iş cinayetlerini hatırlatan Çakır, “Geçen haftalarda bir işçi elektrik akımına kapılmıştı. Aradan 15 gün geçti geçmedi bir işçi trenin altında kalarak yaşamını yitirdi. TCDD bünyesini ikiye ayırdılar. İkisi arasında bir koordinasyon sorunu var. Biri ulaşımı organize diğeri bakımı organize ediyor. Bu durum da felaketlere neden oluyor” dedi.

(Gökhan Turan)

İş güvenliği uzmanı Gökhan Turan ise son dönemlerde yaşanan iş cinayetlerini yorumladı. Turan, “TCDD’de yaşanan iş cinayetinin sebebi, devletin kendi yapması gereken işi taşere etmesi ve kurumlar arasındaki iletişimi sağlamamasıdır” dedi. MKE’de yaşanan patlamanın önlemsizlik nedeniyle olduğunu belirten Turan, “Bir işkolunda emekçiler ölüyorsa, burada önlem alınmıyor demektir. Patlama durduk yere olmaz” ifadelerini kullandı.

İŞ CİNAYETİ NEDENLERİ

Turan, iş cinayetlerinin ana nedenlerini şu şekilde sıraladı: