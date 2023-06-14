Hayko Cepkin’den AKP trolüne yanıt: 'Oy verecek genç neslin oranı akla gelince...'

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:00

Sosyal medyada AKP'nin trollerinden biri olarak tanınan Furkan Bölükbaşı, ünlü müzisyen Hayko Cepkin'in seçim öncesi değerlendirmelerini hedef aldığı bir paylaşım yaptı.

Bölükbaşı, Hayko Cepkin’in seçimlerden önce 'konserlerin yasaklanacağına' dair sözlerine "Erdoğan seçildi ama konserler yasaklanmadı" diyerek cevap verdi.

"ALGI OLUŞTURMA ÇABALARINDALAR"

Hayko Cepkin ise Twitter hesabından Bölükbaşı'nın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Oy verecek genç neslin oranı akla gelince, geçtiğimiz senelerde yapılan iptal ve yasaklamalar, bu sene için stratejik olarak uygunsuz bulunmuş olmalı ki şimdi adeta bir demokrasi şöleni 'hani nerede iptal' 'baaaak ben konçere dittiiim' algısı oluşturma çabalarındalar. Malum önümüzde yerel seçim yakın ve 5-6 milyon genç nüfus var. Bu da her kimse adımı ağzına alan 4. kişi. Diğer ikisi lağım ağızlıydı.

"YARDIRIN BEYLER FESTİVALLERİ"

Sektörel serzenişimi sayelerinde geniş kitlelere de yayma fırsatı buldum. Artık iptal nedir bilmeyenler bile duydu. Teşekkürler. Söylediklerimin ar-ka-sın-da-yım. Şu döneme kadar söylediklerinin arkasında duramayanlara bakacak olursak kendimi nimetten saymam garip durmayacaktır. Bu iklim organizatörlere yarar. Yardırın beyler festivalleri. Bu sene üşenmeyip afiş bastırıp ahlak bekçiliğine soyunacak tayfayı zaptedeceklermiş gibi duruyorlar."