AKP iktidarından Muğla’nın içme suyuna bin lira bütçe!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:51

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:51

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda Muğla’nın hak ettiği ödeneği alamadığını söyledi.

“Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda, Yazlık Saray olarak bilinen Marmaris Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 40 milyon ödenek ayrıldı” diyen Gizem Özcan, “Bodrum İçme Suyu Projesi’ne ve Muğla İçme Suyu Projesi’ne sadece biner lira ödenek ayrıldı. Daha doğrusu, bu projelere hiç ödenek ayrılmadı, sadece projelerin kapanmaması için sembolik miktarda iz ödenek verildi. Bu Yatırım Programı bir haksızlık sertifikasıdır. İktidarın Muğla siyasetini açıkça ortaya koymaktadır: Muğla siyasi tercihleri nedeniyle, ödeneksiz bırakılarak cezalandırılmaktadır. Bunun yanında, Ülkemizdeki deprem felaketinin ardından hala sıcak bir eve kavuşamamış depremzedeler varken, Marmaris’teki Saray’a milyonlar ayırıyorlar. Burası sözün bittiği yerdir!” ifadelerini kullandı.

“MUĞLA MERKEZİ BÜTÇEYE YAKLAŞIK 9 LİRA VERİYOR 1 LİRA ALIYOR”

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nın detaylarından bahseden Özcan, “Detaylara baktığımızda neden ‘bu bir haksızlık sertifikası’ dediğimiz daha net anlaşılacaktır. 2024 yılı Mahalli İdareler Dışındaki Kurumların Toplam Yatırım Tutarı 1 trilyon 6 milyar 903 milyon 731 bin TL’dir. Sadece Muğla’ya ayrılan yatırım toplamı ise 2 milyar 708 milyon 513 bin TL. Bu demektir ki, sadece Muğla’ya ayrılan yatırım, toplam yatırımın binde 2 buçuğudur” diye konuştu.

“MUĞLA HAK ETTİĞİNİ ALAMIYOR”

Muğla verdiği verginden hak ettiğini alamadığını aktaran CHP’li verkil, “2023 yılında Muğla’dan toplanan vergi gelirleri ile (24 milyar 210 milyon 402 bin TL) sadece Muğla’ya ayrılan yatırımı (2 milyar 708 milyon 513 bin TL) karşılaştırdığımızda haksızlık tablosu daha da netleşmektedir: Muğla Merkezi Bütçe’ye yaklaşık 9 lira (8.9 lira) vermekte 1 lira almaktadır. Unutulmasın ki, Muğla’ya ayrılan pay, iktidarın lütfu değildir. Tablo ortada, Muğlalı vatandaşlarımız, aldığının 9 katını ceplerinden çıkan vergileriyle zaten karşılamaktadır. Bu haksızlığa son vermek için mücadeleye devam edeceğiz!” dedi.