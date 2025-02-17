AKP İl Başkanı Turgut’tan CHP'li Başkan Zeyrek ile ilgili 'özlenen' sözler

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:18

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:18

AKP iktidarının 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP'nin büyük başarısının ardından belediyelere yönelik operasyonlar, SGK prim borçları üzerinden belediye hesaplarına uygulanan hacizler ve CHP'li ve DEM Partili belediyelere kayyum atamaları sonrası AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut'un CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili sözleri dikkat çekti.

AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut Manisa basını ile bir araya geldi. Yunusemre ilçesinde bulunan bir kafede düzenlenen programa İl Başkanı Turgut’a, AKP Manisa İl Medya ve Tanıtım Başkanı Mecit Osmanlı, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez de eşlik etti.

"BAŞKAN DEMİYORUM, BAŞKANIMIZ DİYORUM''

Seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendiren Turgut, halkın iradesine saygı duyduklarını belirterek, "Kazanmak ne kadar doğalsa kaybetmek de o kadar doğaldır. Vatandaşımız bir karar vermiştir, biz de herkes gibi bu karara saygılıyız. Büyükşehir Belediyemizi kazanan sayın Ferdi Zeyrek meslektaşım olur. Kendisi mimar, ben inşaat mühendisiyim. Bu noktada bizim düşüncemiz, belediye başkanımızdır. Başkanı demiyorum bakın. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’tir." dedi.

''HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ''

Ferdi Zeyrek ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Turgut, "Kendisiyle ufak bir karşılaşmamız oldu. Orda da kendisine ifade ettim. Manisa için yapılacak bütün hayırlı hizmetlerde biz kendisiyle beraberiz. Yakında da bununla ilgili yapılacak bazı yatırımlarda devlet olarak, hükümet olarak ucundan tutmamız gereken bir takım işlerin olduğunu da kısmen konuştuk. İnşallah çok kısa bir süre sonra bunun ilk meyvesini hep beraber alacağız. Ortak nasıl çalıştığımızı hep birlikte göreceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Turgut, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Kendileri de bizi yeni görevimiz nedeniyle tebrik etti. Ben de kendilerine durumu ifade ettim. Ortam olursa, müsait olursa her yerde görüşürüz. Her yerde beraber oluruz. O noktada bir ön defansımız yok. Kendisi de gelebilir, biz de gidebiliriz. Bize biçilen bir zaman dilimi var. Sayın Ferdi Zeyrek 5 yıllığına seçildi, biz de bir süre için seçildik. Amacımız şu zaman dili içerisinde gök kubbe altında hoş bir seda bırakmaktır. Bunu da inşallah bırakacağız."