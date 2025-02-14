AKP İl Başkanlığı'nda disiplin kararı: 4 üye ihraç edildi!

AKP Van İl Başkanlığı, dört kişinin parti üyeliğinden ihraç edildiğini bildirdi.

AKP İl Başkanlığı'nda disiplin kararı: 4 üye ihraç edildi!
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ANKA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:43

AKP Van İl Başkanlığı, AKP Van İl Başkanı İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın 26 Ocak'ta gerçekleşen devir-teslim töreninde kullandığı ''acem'' ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Arvas’ın açıklamalarının ''Yanlış yorumlandığı ve konuşmanın ırkçı ya da ayrımcı bir dil taşımadığı'' öne sürülen açıklamada, "İl Başkanımızın konuşmasında tüm kesimlere hitap edilmiş, herhangi bir milleti ya da ırkı küçümseyen bir ifade kullanılmamış, aksine birlik ve dayanışma mesajı verilmiştir. AK Parti İl Disiplin Kurulu tarafından yapılan incelemede, parti misyonuna zarar vermeye yönelik provokatif davranışlarda bulunan ve muhalif basın organlarını kullanan dört üye ihraç edildi'' denildi.

Açıklamada, AKP üyeliği sonlandırılanların Gökhan Hanoğlu, Şevket Zorkul, Özer Polater ve Bilal Yücebaş olduğu belirtildi.



Etiketler: #AKP #İhraç #AKP il başkanlığı

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