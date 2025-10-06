AKP ile makası giderek açan CHP, 20’den fazla şirkete göre merkez parti kimliği kazanıyor: İktidar olma hesapları

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıllık cam tavanı kırarak ülke genelinde birinci parti konumuna yükselen CHP’de iktidar hesapları yapılıyor. Yeni yasama yılında milletvekillerinin yol haritasını konuşmak için düzenlenen kampta dış politika, çözüm komisyonu sunumları yapıldı. 1 Ekim’den bu yana süren CHP’li belediyelere ve siyasetçilere uygulanan “yargı kıskacı” masaya yatırıldı. 81 ilde yaz boyunca sahaya çıkarak il il ilçe ilçe, belde belde gezerek yurttaşla buluşan milletvekillerinin hazırladığı raporlar ve geri dönüşleri çalışıldı. 20’yi aşkın araştırma ve anket şirketinin hazırladığı CHP’nin yüzde 34 ile yüzde 41 çıktığı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açık ara önde olduğu anketler paylaşıldı.

‘YENİ YASAMA’ SUNUMLARI

CHP’nin cuma günü Bolu’da başlayan milletvekili kampı dün sona erdi. Abant’ta “CHP TBMM Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı” adıyla milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin toplandığı kampta, parti yönetiminin TBMM’deki çözüm komisyonu, dış politika, güvenlik ve ekonomiye ilişkin yaklaşımları da sunumlar eşliğinde tartışıldı. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir de iki gün süren kampta yeni yasama dönemine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı. Kampa katılan çok sayıda milletvekilinin de kamp boyunca düzenlenen toplantılarda söz alarak çeşitli konularda detaylı bir şekilde görüş belirttikleri öğrenildi.

‘YÜZDE 41 ÖLÇEN VAR’

Kamp sona erdikten sonra kamptaki çalışmalarla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, önemli açıklamalarda bulundu. Günaydın, kampın başlangıcında, 20’den fazla araştırma şirketinin son parti araştırmalarının ortalaması alınarak milletvekillerine sunum yapıldığını aktardı.

Günaydın, “Büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum ki bu araştırmalarda CHP’nin mevcut oy oranını yüzde 34-35 ölçen de var yüzde 41 ölçen de var. Türkiye’nin açık ara birinci partisi olduğumuz çok açıktır” diye konuştu. Tutuklu İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tüm anketlerde potansiyel rakiplerine karşı açık ara önde olduğunu vurgulayan Günaydın, “CHP’nin bir merkez partisi olma kimliği, giderek daha fazla oturuyor. Tüm siyasi partileri yanında tutarak demokrasi ve adalet mücadelesine ortak etme konusunda bir fikir birliği var” açıklamasını yaptı.

Partisinin Abant kampında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün, “Herkes bilsin ki anketlerde birinci partiyiz. Son seçimin birinci partisiyiz. Ama en önemlisi artık sokakta çok daha güçlüyüz. Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız ve gitgide güçleniyoruz. Millet yüzünü CHP’ye döndü. Çünkü millet yüzünü yanında olana döner” ifadelerini kullanmıştı.