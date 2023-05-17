AKP Isparta’da milletvekili sayısını 2’ye çıkardı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:23

Güncelleme: 17.05.2023 - 12:40

14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrası AKP Isparta İl Başkanlığı, ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hata olduğu iddiasıyla ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Yapılan itirazlar sonucunda kesin olmayan sonuçlara göre AKP’nin Isparta’da milletvekili sayısını 2’ye çıkardığını dile getiren AKP İl Başkanı Serkan Keskin, "İtiraz dilekçelerini görüşmek üzere bugün toplanan ilçe seçim kurulu yaptığımız itirazlardan bir kısmını haklı bularak düzeltme yapmıştır. Buna göre Isparta merkez Fatih Mahallesi’ndeki 1208 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında partimize ait 108 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine 9 oy olarak yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, partimize ait 108 oy partimiz lehine düzeltilmiştir. Yine Isparta merkez Kışlaköy’deki 1531 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında partimize ait 183 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine 8 oy olarak yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, partimize ait 183 oy partimiz lehine düzeltilmiştir. Yine Isparta merkez Anadolu Mahallesi’ndeki 1013 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında Cumhur İttifakı’na ait 1 oyun birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine eksik yazıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, Cumhur İttifakı’na ait 1 oy düzeltilmiştir. Buna göre partimizin oyuna 274 oy ilave edilmiş, Cumhur İttifakı’nın oyuna 1 oy ilave edilmiştir" dedi.

Yapılan düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulu’nun son verilerini açıklayan Keskin, "AK Parti’nin Isparta’daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti’nin Isparta’daki oyu ise 48 bin 271 olarak bulunmaktadır. Bu son veriler ışığında Isparta’dan AK Parti’nin 2 milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda sürecin daha iyi anlaşılması için şeffaf bir şekilde yanlışlığı gösteren ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını ve düzeltme öncesi ilçe seçim kurulu birleştirme tutanaklarını sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz. 28. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilimizi partimiz adına milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı.