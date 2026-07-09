AKP İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'Ayasofya' yürüyüşü

İktidara muhalif grupların veya demokratik kitle örgütlerinin neredeyse hiçbir açıklamasına izin vermeyen ve eylemcilerin karşısına binlerce polis çıkaran İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, AKP'nin düzenleyeceği yürüyüşlere ise 'kolaylık' sağlamaya devam ediyor.

AKP İstanbul Gençlik Kolları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programı, 10 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak.

BEYAZIT'TAN BAŞLAYACAK

Katılımcılar, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya yürüyüş gerçekleştirecek.

Program öncesinde açıklamalarda bulunan AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü hep birlikte anmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe İstanbulluları davet ederek, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak üzere, 10 Temmuz'da İstanbul'un gençleri ve tüm İstanbullularla birlikte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz" dedi.

Geçen yıl ilki düzenlenen yürüyüşün bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirileceğini iddia eden Yüce, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor' yürüyüşümüzü bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları ve özellikle genç kardeşlerimizi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.