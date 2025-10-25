AKP İstanbul İl Başkanı Özdemir: ''Yaparsa AK Parti yapar' sözü, siyasi tarihimizin önemli bir gerçeği olarak hafızalara kazındı"

‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapanış programında konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "AK Parti öncesinde sadece birer hasret ve hayalden ibaretti. Şimdi ise sadece birer gerçek! Tüm bu reformlar, devlet-toplum ilişkisini yeniden tanımlayıp insanımıza yeni ufuklar, yeni düşünce biçimleri kazandırdı. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü, siyasi tarihimizin önemli bir gerçeği olarak hafızalara elhamdülillah kazındı" dedi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapanış programı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilatı olarak Yurt genelinde önemi programlara imza attıklarını belirterek "Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının final programı için bir arada bulunsak da, hepimiz biliyoruz ki, bizim için her final aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Çünkü Türkiye yüzyılı, ekseni aldığı ruh itibarıyla, bizim için konaklanılacak bir mekandan ziyade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıktığımız ve ömrümüz oldukça bitmeyecek kutlu bir yolculuğun adıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde AKP’nin ülkede siyaset çıtasını çok yukarılara taşıdığını aktaran Abdullah Özdemir, "Cumhuriyetin demokratikleşmesinden, vesayet sisteminin tasfiyesine, Çağdışı yasakların kaldırılmasından, ülkemizin tüm altyapı sorunlarının çözülmesine, Eğitimden sağlığa, yerli otomobil ve yerli savunma sanayiinden, dev enerji hamlelerine Bölgesel güvenlik mimarimizin inşasında kilit rol oynamaktan, Türkiye’nin dış dünyada saygın bir küresel aktör haline getirilmesine kadar Gerçekten de AK Parti hükümetleri döneminde devrim sayılabilecek o kadar çok adım atıldı ki, ülkemiz için tarihî öneme sahip birçok meselede kaydedilen ilerlemeler, artık sıradan bir şeymiş gibi "Olağan" hale geldi. Oysa tüm bu dev reformlar, AK Parti öncesinde sadece birer hasret ve hayalden ibaretti. Şimdi ise sadece birer gerçek! Tüm bu reformlar, devlet-toplum ilişkisini yeniden tanımlayıp insanımıza yeni ufuklar, yeni düşünce biçimleri kazandırdı. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü, siyasi tarihimizin önemli bir gerçeği olarak hafızalara elhamdülillah kazındı" diye konuştu.

"YENİDEN CUMHURBAŞKANIMIZ YAPACAĞIZ İNŞALLAH"

Türkiye Yüzyılı Programı felsefesindeki gibi daha çok çalışıp, sokak sokak gezip sıkıntıları not edip çözeceklerinin sinyalini veren Abdullah Özdemir, ‘’Türkiye’yi yeniden eskinin karanlığına döndürmeye çalışan, Gırtlaklarına kadar battıkları şaibe, hırsızlık, yolsuzluk ve rüşveti perdelemek için, seviyesizlik çukurlarında kin ve nefret diline sığınacak kadar şirazesi dağılmış, Yargıyı hiçe sayacak kadar siyasi meşruiyetlerini, vatanlarını yabancılara şikayet edecek kadar milli hassasiyetlerini yitirmiş ve ihtirasları boylarını aşmış, terbiye ahlak yoksunlarına inat, Ömrünü milletine adamış, sadece Türkiye’nin değil mazlum coğrafyamızın da umudu olmuş, küresel dünyanın yüz akı, Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha hep birlikte yeniden Cumhurbaşkanımız yapacağız inşallah Hizmetsizlikten, bakımsızlıktan, kişisel hırsların nesnesi yapılmaktan, vurgun soygun ve talandan bitap düşmüş İstanbul’u, yeniden AK Belediyecilikle buluşturup önce ayağa kaldıracak, sonra da sizlerle birlikte şahlandıracağız. Hizmetsizlikten, bakımsızlıktan, kişisel hırsların nesnesi yapılmaktan, vurgun soygun ve talandan bitap düşmüş İstanbul’u, yeniden AK Belediyecilikle buluşturup önce ayağa kaldıracak, sonra da sizlerle birlikte şahlandıracağız inşallah’’ diye konuştu.